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Италия

Сегодня, 23:28

Тетрадзе заявил, что в России Кварцехелию подготовили к Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом футболист «Динамо» и сборной России, ныне тренер Омари Тетрадзе рассказал, почему не все перспективные грузинские игроки пробиваются наверх.

«Топ-поколение молодых грузин? Их могло быть еще больше. Но проблема в том, что большинство из них просто теряются при переходе во взрослый футбол. Команды Премьер-лиги не уделяют должного внимания молодежи. Всем нужен только результат — здесь и сейчас. Для молодого игрока нужно создавать условия, чтобы он прогрессировал. Элементарно построить базу, чтобы ребята могли там отдыхать, восстанавливаться, питаться. Но этого нет, поэтому они и деградируют. Хвича сделал себя сам. Базу ему дали в Грузии, но, если бы там с ним по-настоящему работали, сейчас он бы был одним из лучших игроков мира. О чем говорить, если его в свое время выгоняли из «Динамо» Тбилиси! За «Рустави» он провел всего один сезон, в котором забил 1 гол. Он не был железным игроком основы, тренеры ему не доверяли. Хорошо, что вовремя уехал в Россию, где его подготовили к Европе», — приводит слова Тетрадзе Sport24.

22-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603785-tetradze-khvicha-sdelal-sebya-sam-v-gruzii-s-nim-po-nastoyashchemu-ne-rabotali-khorosho-chto-uyekhal-v-rossiyu
Омари Тетрадзе
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Серия А
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