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Италия

Сегодня, 12:43

«Торино» готов заплатить 1 миллион евро за аренду Шомуродова

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», «Торино» сделал официальный запрос «Роме» по аренде Элдора Шомуродова до конца текущего сезона.

Туринский клуб готов заплатить 1 миллион евро за аренду без обязательного права выкупа. «Рома» готова расстаться с игроком, но заинтересована в аренде с обязательным правом выкупа в 12 миллионов евро.

27-летний Шомуродов выступает за клуб из Рима с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел в составе «Ромы» 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
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