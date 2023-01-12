«Торино» готов заплатить 1 миллион евро за аренду Шомуродова

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Как стало известно «СЭ», «Торино» сделал официальный запрос «Роме» по аренде Элдора Шомуродова до конца текущего сезона.
Туринский клуб готов заплатить 1 миллион евро за аренду без обязательного права выкупа. «Рома» готова расстаться с игроком, но заинтересована в аренде с обязательным правом выкупа в 12 миллионов евро.
27-летний Шомуродов выступает за клуб из Рима с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел в составе «Ромы» 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.