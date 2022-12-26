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Италия

Сегодня, 17:48

«Торино» интересуется форвардом «Хоффенхайма» и сборной Хорватии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» может подписать нападающего «Хоффенхайма» и сборной Хорватии Андрея Крамарича, сообщает Torino Granata.

31-летний хорватский футболист пока не может договориться с немецким клубом по поводу нового контракта.

Главным претендентом на подписание Крамарича является именно «Торино», который ищет усиление атакующей линии.

На чемпионате мира в Катаре Крамарич в составе «шашечных» провел семь матчей, забил два мяча и выиграл бронзовую медаль.

В этом сезоне Андрей Крамарич провел в бундеслиге в составе «Хоффенхайма» 14 матчей, в которых забил три мяча и сделал два ассиста.

Андрей Крамарич
ФК Торино
ФК Хоффенхайм
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