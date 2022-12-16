«Торино» сыграл вничью с «Альмерией» в товарищеском матче, Миранчук вышел в стартовом составе

«Торино» сыграл вничью с «Альмерией» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем итальянский клуб упустил победу в самой концовке, пропустив гол на 88-й минуте встречи.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел в первом тайме и был заменен во второй половине.