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Италия

Сегодня, 20:55

В «Болонье» назвали невозможным возвращение Моро в «Динамо» зимой

Микеле Антонов
Корреспондент
Никола Моро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении полузащитника Николо Моро в «Динамо» во время зимнего трансферного окна.

— Если «Динамо» придет с желанием вернуть Моро в Москву, отпустите?

— Мы сохраним Моро до конца сезона.

— То есть нет шансов, что Николо может вернуться в «Динамо»?

— Совершенно верно. Зимой это невозможно.

— Как реагирует сам игрок на непопадание в расширенный список сборной Хорватии и на свое игровое время в клубе?

— К сожалению, мне это неизвестно.

24-летний хорват летом отправился в аренду в итальянский клуб.

На данный момент на счету хорвата только 64 минуты в серии А и один матч в Кубке Италии.

Никола Моро. «Динамо» рассматривает возможность возвращения Моро нынешней зимой

Никола Моро
ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
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