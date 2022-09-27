В «Интере» возмущены действиями сборной Хорватии в ситуации с Брозовичем

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму в расположении сборной Хорватии. Миланский клуб возмущен действиями хорватской национальной команды, сообщает Corriere dello Sport.

«Интеру» не понравилось, что Брозович провел на поле все 90 минут в игре против Дании, хотя он не был готов на все 100%. «Нерадзурри» считают, что в национальной команде должны были поберечь 29-летнего футболиста.

Кроме того, «Интеру» не понравилось объявление о травме Марсело Брозовича со стороны хорватской федерации. В нем говорилось, что игрок выбыл на «несколько недель». В «Интере» считают, что таким образом федерация давит на клуб, вынуждая его не торопиться с возвращением Брозовича в строй перед чемпионатом мира.

Брозович в новом сезоне отметился за «Интер» двумя голами в 7 матчах итальянской серии А.