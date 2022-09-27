Лукаку возобновит тренировки с основным составом «Интера» на этой неделе

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прошел дополнительное обследование. По его результатам восстановление бельгийского футболиста после травмы идет по плану.

Ожидается, что Лукаку возобновит тренировки в среду, 28 сентября, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне Лукаку провел 3 матча в серии А, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент Лукаку из-за травмы пропустил 6 матчей. Ожидается, что форвад сыграет в матче чемпионата Италии против «Ромы», который состоится 1 октября.