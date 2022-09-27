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Италия

27 сентября, 21:33

Лукаку возобновит тренировки с основным составом «Интера» на этой неделе

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прошел дополнительное обследование. По его результатам восстановление бельгийского футболиста после травмы идет по плану.

Ожидается, что Лукаку возобновит тренировки в среду, 28 сентября, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне Лукаку провел 3 матча в серии А, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент Лукаку из-за травмы пропустил 6 матчей. Ожидается, что форвад сыграет в матче чемпионата Италии против «Ромы», который состоится 1 октября.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
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