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Италия

Сегодня, 11:19

В «Леванте» не подтвердили информацию о переговорах с Черышевым

Алина Савинова
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В «Леванте» прокомментировали информацию об интересе к российскому полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву.

«Переговоры с Денисом Черышевым? Мы ничего не знаем об этом. Наш клуб может подтвердить наличие переговоров только после их завершения. Пока ничего нет», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы испанского клуба.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александр Мента заявил, что Черышевым интересуются российские клубы.

Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года. В прошедшем сезоне 32-летний россиянин провел 24 матча в составе итальянской команды, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-10-levante-peregovory-s-denisom-cheryshevym-my-nichego-ne-znayem-ob-etom
Денис Черышев
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Источник: «Торино» готов возобновить переговоры по Миранчуку