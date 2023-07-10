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Италия

Сегодня, 11:13

Источник: «Торино» готов возобновить переговоры по Миранчуку

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Торино» планирует провести переговоры по выкупу российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хорватского хавбека «Вест Хэма» Николы Влашича, сообщает журналист Орацио Аккомандо.

По информации источника, новые контакты между сторонами состоятся в ближайшие дни. В сохранении Миранчука и Влашича заинтересован главный тренер туринцев Иван Юрич. Оба игрока выступали за туринцев на правах аренды в сезоне-2022/23.

27-летний россиянин провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро.

Алексей Миранчук
Никола Влашич
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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