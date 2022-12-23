Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

23 декабря, 23:28

В «Милане обеспокоены, что другие клубы могут предложить Жиру более выгодный контракт

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Милан» намерен продлить контракт с нападающим Оливье Жиру. Руководство клуба в ближайшее время хочет встретиться с игроком и его агентом, чтобы обговорить все детали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Одноко существует риск того, что некоторые европейские клубы могут вмешаться, предложив 36-летнему игроку больше денег.

В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 19 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт истекает в июне 2023 года.

На ЧМ-2022 в Катаре Жиру забил 4 гола в 6 матчах и стал в составе сборной Франции серебряным призером. Также он установил новый национальный рекорд по количеству голов за сборную.

Оливье Жиру
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
В Совфеде допустили воздействие Запада на Зеленского по переговорам
Цена нефти Brent поднялась выше $84 за баррель впервые с 5 декабря
Читатели Figaro согласились с непричастностью РФ к подрыву «Северных потоков»
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

71-летний Раньери стал новым главным тренером «Кальяри»

«Торино» сохраняет интерес к экс-форварду «Ростова» Шомуродову