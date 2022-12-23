В «Милане обеспокоены, что другие клубы могут предложить Жиру более выгодный контракт

«Милан» намерен продлить контракт с нападающим Оливье Жиру. Руководство клуба в ближайшее время хочет встретиться с игроком и его агентом, чтобы обговорить все детали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Одноко существует риск того, что некоторые европейские клубы могут вмешаться, предложив 36-летнему игроку больше денег.

В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 19 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт истекает в июне 2023 года.

На ЧМ-2022 в Катаре Жиру забил 4 гола в 6 матчах и стал в составе сборной Франции серебряным призером. Также он установил новый национальный рекорд по количеству голов за сборную.