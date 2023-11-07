В «Милане» подтвердили, что Ибрагимович может войти в руководство клуба

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани прокомментировал информацию о том, что экс-форвард команды Златан Ибрагимович может вернуться в клуб в качестве менеджера.

«Есть шанс, что Златан Ибрагимович вернется к нам в руководство. Мы в этом участвуем, мы бы этим гордились. Мы ведем переговоры со Златаном, чтобы обсудить следующие шаги», — приводит слова Фурлани инсайдер Фабрицио Романо.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».