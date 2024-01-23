Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:58

В «Наполи» прокомментировали поражение от «Интера» в финальном матче Суперкубка Италии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отреагировал на поражение команды от «Интера» в финале Суперкубка Италии (0:1).

«Мы не виним тех, кто победил, и удача является важным фактором в подобных вещах. Но, несмотря на то что в команде осталось всего десять человек, я видел «Наполи», который создавал «Интеру» всевозможные проблемы. Слабость судей в этом сезоне очевидна всем. Это проявляется в отношении не только «Наполи», но и других команд», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Единственный гол в этом матче забил Лаутаро Мартинес на 90+1-й минуте.

«Интер» стал победителем Суперкубка Италии третий раз подряд и восьмой раз в истории. На счету «Наполи» два трофея.

Источник: https://football-italia.net/
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
2
Обсудить
Читайте также
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит»
Медведев сыграет против Хуркача в 1/4 финала Australian Open 24 января
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Спортдиректор «Торино» заявил, что клуб не планирует отдавать Сазонова в аренду