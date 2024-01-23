В «Наполи» прокомментировали поражение от «Интера» в финальном матче Суперкубка Италии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отреагировал на поражение команды от «Интера» в финале Суперкубка Италии (0:1).

«Мы не виним тех, кто победил, и удача является важным фактором в подобных вещах. Но, несмотря на то что в команде осталось всего десять человек, я видел «Наполи», который создавал «Интеру» всевозможные проблемы. Слабость судей в этом сезоне очевидна всем. Это проявляется в отношении не только «Наполи», но и других команд», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Единственный гол в этом матче забил Лаутаро Мартинес на 90+1-й минуте.

«Интер» стал победителем Суперкубка Италии третий раз подряд и восьмой раз в истории. На счету «Наполи» два трофея.