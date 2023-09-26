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Италия

Сегодня, 13:02

В отношении «Ювентуса» ведется расследование в связи с сомнительными сделками с агентами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Секретариат Агентской комиссии Италии начал расследование подозрительных отношений «Ювентуса» с агентами, которые якобы платили им за сделки, в которых они не участвовали, сообщает Football Italia.

По данным источника, расследование началось после того, как была обнаружена серия счетов-фактур по сделкам, в которых некоторые агенты, не игравшие никакой роли, все равно получали деньги. Обвинение предполагает, что эти агенты использовались в качестве посредников к сделкам, чтобы вернуть ранее оговоренные долги.

Среди обвиняемых агентов есть Давиде Липпи, Габриэле Джуффрида, Джузеппе Галли, Винченцо Морабито, Микеле Фиораванти и Туллио Тинти. Материалы в защиту агентов должны быть присланы до сегодняшнего дня, после чего CAS примет решение о применении санкций к соответствующим сторонам.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Ювентус» от участия в еврокубках в сезоне-2023/24 и оштрафовал клуб на 20 миллионов евро.

Из-за фиктивного прироста капитала с туринского клуба сняли 10 очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/23. Команда заняла 7-е место в турнирной таблице и должна была выступать в Лиге конференций. Таким образом, вместо «бьянконери» в турнире должна принять участие «Фиорентина».

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» исключен из еврокубков и оштрафован на 20 миллионов евро. УЕФА сурово наказал итальянский гранд

Источник: Football Italia
Футбол
ФК Ювентус
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