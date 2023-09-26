Дида: «Милан» находится в стадии развития, тренерскому штабу нужно дать время для работы»

Бывший вратарь «Милана» Нельсон Дида прокомментировал результаты команды в этом сезоне серии А.

«Команда все еще находится в стадии развития. Правда, уже сыграно пять матчей, но тренерскому штабу нужно дать время для работы. Пиоли сделал много приобретений, и ему нужно время, чтобы понять, какие позиции каждый из них может занять. Кроме того, есть игроки, которые раньше не играли в Италии, они еще не знают, что значит играть в серии А», — приводит слова Диды Football Italia.

«Милан» в этом сезоне серии А одержал 4 победы и один матч проиграл, уступив «Интеру» со счетом 1:5. Команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками. На первой строчке располагается «Интер» (15 очков).