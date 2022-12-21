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Италия

21 декабря, 23:36

В Португалии пытаются договориться с Моуринью о назначении тренером сборной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальская федерация футбола пытается договориться с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью о назначении на пост наставника национальной команды, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в последние несколько часов руководство сборной проводило переговоры с 59-летним тренером и настаивет на быстром ответе. Отмечается, что если Моуринью согласится возглавить сборную, то федерации предстоит договориться с «Ромой» о том, чтобы он мог совмещать должности и в национальной команде, и в клубе.

Моуринью является основным кандидатом на пост главного тренера, в то время как Руи Хорхе, который является наставником Португалии U21, не рассматривается в качестве приоритетного варианта.

После ЧМ-2022 Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии. Моуринью считает главным претендентом на его замену.

На ЧМ Португалия дошла до 1/4 финала.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://gianlucadimarzio.com/it/roma-mourinho-portogallo-ct-calciomercato-serie-a
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