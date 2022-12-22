Могилевцев заявил, что игроки как Кварацхелия могут нарисовать фол

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец высказался о бывшем игроке казанцев Хвиче Кварацхелии, который сейчас выступает за «Наполи».

«Правда ли что Кварацхелия поначалу плакал, когда на тренировках ему попадали по ногам? Точно кричал после фолов, иногда обижался и расстраивался. Но это нормально для молодого. Звезды на его позиции вроде Неймара делают то же самое. Возможно, Хвича в чем-то копировал его стиль, пытался равняться на него. Такие игроки могут изобразить что-то, нарисовать фол», — приводит слова Могилевеца Sport24.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.