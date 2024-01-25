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Италия

Сегодня, 11:37

В шорт-лист «Наполи» вошел бывший тренер «Спартака» Тедеско

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ведет активный поиск нового тренера, который приступил бы к работе с момента начала подготовки к сезону-2024/25.

У босса неаполитанцев есть узкий список кандидатов, куда, как стало известно «СЭ», попал 38-летний Доменико Тедеско, родившийся в Италии, но никогда не возглавлявший там команды.

Его контракт со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024, и пока Тедеско не поступало официальное предложение о продлении. При этом Доменико неоднократно говорил журналистам, что хотел бы поработать на исторической родине, одно время он упоминался в контексте назначения в «Фиорентину».

Договор нынешнего главного тренера «Наполи» Вальтера Маццарри рассчитан до конца этого сезона и он точно покинет клуб после завершения срока соглашения.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Наполи
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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