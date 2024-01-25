В шорт-лист «Наполи» вошел бывший тренер «Спартака» Тедеско

Сегодня, 11:37
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ведет активный поиск нового тренера, который приступил бы к работе с момента начала подготовки к сезону-2024/25.
У босса неаполитанцев есть узкий список кандидатов, куда, как стало известно «СЭ», попал 38-летний Доменико Тедеско, родившийся в Италии, но никогда не возглавлявший там команды.
Его контракт со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024, и пока Тедеско не поступало официальное предложение о продлении. При этом Доменико неоднократно говорил журналистам, что хотел бы поработать на исторической родине, одно время он упоминался в контексте назначения в «Фиорентину».
Договор нынешнего главного тренера «Наполи» Вальтера Маццарри рассчитан до конца этого сезона и он точно покинет клуб после завершения срока соглашения.