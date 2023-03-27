В «Торино» опровергли новость о полном восстановлении Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» опроверг новость о том, что полузащитник клуба Алексей Миранчук восстановился от травмы.

«Он сейчас восстанавливается, Миранчук еще травмирован!» — сказал Ваньяти «СЭ».

Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе клуба.

«Он еще проходит восстановительную терапию. Миранчук еще не восстановился от травмы», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Sport24 сообщили о том, что Алексей Миранчук восстановился от травмы и приступил к тренировкам.