«Ювентус» интересуется нападающим «Аталанты» Хойлундом

Форвард «Аталанты» Расмус Хойлунн может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.

По информации издания, руководство клуба рассматривает датчанина в качестве замены форварду Душану Влаховичу, который может покинуть клуб в межсезонье.

20-летний нападающий выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за итальянский клуб 33 матча, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.