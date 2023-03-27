«Ювентус» интересуется нападающим «Аталанты» Хойлундом

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Форвард «Аталанты» Расмус Хойлунн может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.
По информации издания, руководство клуба рассматривает датчанина в качестве замены форварду Душану Влаховичу, который может покинуть клуб в межсезонье.
20-летний нападающий выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года.
В текущем сезоне он сыграл за итальянский клуб 33 матча, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.