В «Торино» сообщили, когда будет принято решение об участии Миранчука в матче с «Наполи»

В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос «СЭ» о том, когда будет принято решение об участии полузащитника Алексея Миранчука в матче 8-го тура серии А с «Наполи».

Встреча состоится в субботу, 1 октября, и начнется в 16.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

«Сегодня главный тренер «Торино» Иван Юрич сказал, что Миранчук отлично работал на протяжении последних двух недель. Решение о его участии во встрече с «Наполи» будет принято завтра, в день игры», — заявили «СЭ» в пресс-службе туринского клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил 1 мяч в 1 матче за туринцев в серии А. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 7 туров серии A «Торино» набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 7 баллов.