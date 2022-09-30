В «Лацио» отреагировали на информацию об интересе к Андрею Мостовому

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поделился мнением по поводу информации о том, что клубы серии А проявляют интерес к хавбеку «Зенита» Андрею Мостовому.

Сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Сампдория», «Лацио», «Монца», «Удинезе», «Верона» и «Эмполи».

«Все новости об интересе к Мостовому в Италии — это, скорее всего, агентские игры. Вряд ли что-то правда есть.

Смог бы он заиграть здесь? Есть вопрос о мышлении русских футболистов. Одно дело, когда играешь в России, и другое — когда в Европе. Особенно это касается Италии, где футбол — это культура тактики и профессионализма», — цитирует Таре Sport24.

В сезоне-2022/23 Мостовой забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах за «Зенит». Контракт 24-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает Мостового в 3,5 миллиона евро.