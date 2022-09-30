Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:07

В «Лацио» отреагировали на информацию об интересе к Андрею Мостовому

Виктория Кравченко

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поделился мнением по поводу информации о том, что клубы серии А проявляют интерес к хавбеку «Зенита» Андрею Мостовому.

Сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Сампдория», «Лацио», «Монца», «Удинезе», «Верона» и «Эмполи».

«Все новости об интересе к Мостовому в Италии — это, скорее всего, агентские игры. Вряд ли что-то правда есть.

Смог бы он заиграть здесь? Есть вопрос о мышлении русских футболистов. Одно дело, когда играешь в России, и другое — когда в Европе. Особенно это касается Италии, где футбол — это культура тактики и профессионализма», — цитирует Таре Sport24.

В сезоне-2022/23 Мостовой забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах за «Зенит». Контракт 24-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает Мостового в 3,5 миллиона евро.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-30-sportdirektor-latsio-novosti-ob-interese-k-mostovomu-v-italii-eto-agentskiye-igry-vryadli-chto-to-pravda-yest
Андрей Мостовой
ФК Зенит
ФК Лацио
4
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Торино» сообщили, когда будет принято решение об участии Миранчука в матче с «Наполи»

Аллегри подал в суд на бывшую жену