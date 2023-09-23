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Италия

Сегодня, 20:11

В «Венеции» оценили будущее Черышева в команде

Алина Савинова
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Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о перспективах в команде российского полузащитника Дениса Черышева.

«Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года, но никто не знает, что может случится в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет. Посмотрим, как все изменится в будущем, только начало сезона — команда провела шесть матчей», — цитирует Брендолина Sport24.

Черышев перешел в «Венецию» в августе 2022-го, подписав контракт с итальянским клубом на два года с возможностью продления еще на год. Всего 32-летний футболист провел 27 матчей за «Венецию», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Команду на данный момент возглавляет Паоло Ваноли.

Источник: https://sport24.ru/football/news-580821-v-venetsii-otsenili-budushcheye-cherysheva-v-komande-nikto-ne-znayet-chto-sluchitsya-v-yanvare
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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