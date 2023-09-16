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Италия

Допинг

Сегодня, 17:45

В «Ювентусе» подтвердили, что могут разорвать контракт с Погба из-за провального теста на допинг

Виктория Кравченко
Поль Погба.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли отреагировал на ситуацию хавбека Поля Погба с провальным тестом на допинг. Сообщалось, что туринский клуб может расторгнуть контракт с французом.

«Расторжение контракта рассматривается как одна из возможностей, но это зависит от результата расследования», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.

11 сентября стало известно, что Погба стал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

Позже «Ювентус» сделал заявление по ситуации с положительным допинг-тестом Погба.

Поль Погба
ФК Ювентус
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17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
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 - : -
17.09 19:00
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