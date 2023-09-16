В «Ювентусе» подтвердили, что могут разорвать контракт с Погба из-за провального теста на допинг

Допинг
Сегодня, 17:45
Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли отреагировал на ситуацию хавбека Поля Погба с провальным тестом на допинг. Сообщалось, что туринский клуб может расторгнуть контракт с французом.
«Расторжение контракта рассматривается как одна из возможностей, но это зависит от результата расследования», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.
11 сентября стало известно, что Погба стал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.
Позже «Ювентус» сделал заявление по ситуации с положительным допинг-тестом Погба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
2
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|
3
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
4
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
12
|Дженоа
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|- : -
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|- : -
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -