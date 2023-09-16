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Италия

Сегодня, 15:00

«Ювентус» — «Лацио»: прямая трансляция матча серии А

«Ювентус» сыграет с «Лацио» в чемпионате Италии 16 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса».
Фото Global Look Press
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«Ювентус» дома сыграет с «Лацио» в рамках 4-го тура чемпионата Италии сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на «Альянц Стадиум» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Ювентус» — «Лацио» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру бесплатно можно на телеканале «Матч ТВ». Начало телетрансляции — в 15.55 мск.

На данный момент «Ювентус» располагается на 3-м месте турнирной таблицы серии А, в его активе семь очков. «Лацио» — на 15-й строчке с тремя очками.

Италия. Серия А. 4-й тур
16 сент, 16:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

Полный календарь серии А и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 - : -
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
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