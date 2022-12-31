Влахович пропустит ближайшие три матча «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович из-за травмы не сможет принять участия в ближайших матчах команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

22-летний форвард восстанавливается после повреждения паха. Он не поможет «бьянконери» в матчах против «Кремонезе» (4 января), «Удинезе» (7 января) и «Наполи» (13 января).

Душан Влахович пополнил ряды «Ювентуса» в начале 2022 года, перебравшись из «Фиорентины» более чем за 80 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Влахович в составе «Юве» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.