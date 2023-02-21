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Италия

Сегодня, 02:05

Юрич о ничьей с «Кремонезе»: «В первом тайме было полное доминирование «Торино»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе» (2:2).

«В первом тайме было полное доминирование, я доволен выступлением, даже если есть немного сожаления. Но надо оставаться позитивными. Сегодня нам не хватило четырех игроков: Риччи, Влашича, Пеллегри и Лазаро. Их отсутствие чувствуется. Я надеюсь, что вскоре травмированные игроки восстановятся», — приводит слова Юрича журналист Джанлука Ди Марцио.

После этого матча «Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Кремонезе» с 9 очками — на последней строчке.

Иван Юрич
ФК Кремонезе
ФК Торино
серия А
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