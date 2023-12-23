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Италия

Сегодня, 20:05

Семин — о Кварацхелии: «Он хорошо играет и комфортно себя чувствует в «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал, стоит ли вингеру Хвиче Кварацхелии уходить из «Наполи».

«Хвича уже сейчас на таком уровне, что за ним следить не надо. Вопрос стоит в том, захочет он уходить из «Наполи» или нет. Он хорошо играет и комфортно себя чувствует. Мне кажется, от добра добра не ищут. Он знает, какое решение нужно принять», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

22 декабря портал Transfermarkt поставил Кварацхелию на четвертое место в списке самых дорогих игроков серии А, оценив его в 80 миллионов евро. Грузинский полузащитник в этом сезоне провел за «Наполи» 15 игр в чемпионате, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Источник: Metaratings.ru
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
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