«Аталанта» проиграла «Болонье», Миранчук вышел на замену в концовке

«Аталанта» на выезде проиграла «Болонье» в матче 17-го тура итальянской серии А — 0:1.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 85-й минуте. Через минуту хозяева забили победный гол — отличился Льюис Фергюсон.

«Аталанта» (26 очков) занимает седьмое место в серии А. «Болонья» (31) поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» — 1:1. Счет на 81-й минуте открыл полузащитник гостей Ойер Саррага. Ничью хозяевам принес гол Ивана Илича на 88-й минуте.