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Италия

Сегодня, 18:56

«Аталанта» проиграла «Болонье», Миранчук вышел на замену в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» на выезде проиграла «Болонье» в матче 17-го тура итальянской серии А — 0:1.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 85-й минуте. Через минуту хозяева забили победный гол — отличился Льюис Фергюсон.

«Аталанта» (26 очков) занимает седьмое место в серии А. «Болонья» (31) поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:0
Аталанта

В параллельном матче «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» — 1:1. Счет на 81-й минуте открыл полузащитник гостей Ойер Саррага. Ничью хозяевам принес гол Ивана Илича на 88-й минуте.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Удинезе

Источник: Таблица серии А
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
ФК Торино
ФК Удинезе
1
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