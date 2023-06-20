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Италия

Сегодня, 12:48

«Ювентус» готов сделать «Зениту» официальное предложение по Малкому

Ана Горшкова
Корреспондент
Малком.
Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает UOL.

По данным источника, итальянский клуб уже установил первые контакты и работает над оформлением официального предложения «Зениту» по трансферу 26-летнего игрока.

Бразилец находится в российском клубе с 2019 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата России и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд.

Источник: UOL
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК Ювентус
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