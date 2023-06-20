«Ювентус» готов сделать «Зениту» официальное предложение по Малкому

Нападающий «Зенита» Малком попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает UOL.

По данным источника, итальянский клуб уже установил первые контакты и работает над оформлением официального предложения «Зениту» по трансферу 26-летнего игрока.

Бразилец находится в российском клубе с 2019 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата России и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд.