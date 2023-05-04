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Италия

Сегодня, 16:55

«Ювентус» хочет выручить за Илинга 11 миллионов евро

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«Ювентус» готов расстаться с хавбеком Самуэлем Илингом этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сообщению источника, туринцы хотят выручить за него 11 миллионов евро. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предпочитает более опытного Филипа Костича, а не Илинга. Недостаток игровых минут вызывает беспокойство у игрока, контракт которого с клубом действует до 30 июня 2025 года. Интересе к футболисту молодежной сборной Англии проявляют многие клубы АПЛ.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 23 играх, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

Футбол
ФК Ювентус
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