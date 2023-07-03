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Италия

Сегодня, 19:16

«Ювентус» может расстаться с пятью футболистами

Мария Гусева
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«Ювентус» планирует продать ряд футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и увеличить трансферный бюджет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «бьянконери» обязательно нужно избавиться от нескольких игроков, чтобы осуществить подписание новичков.

«Ювентус» планирует продать вернувшихся из аренд полузащитников Артура, Уэстона Маккенни и Дениса Закарию. За этих футболистов клуб хочет получить около 50 миллионов евро. Также клуб может продать голкипера Войчеха Шченсны и защитника Алекса Сандро.

В сезоне-2022/23 «Ювентус» занял седьмое место в чемпионате Италии.

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