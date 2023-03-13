«Ювентус» начинает разочаровываться в Погба из-за очередной травмы игрока

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба из-за травмы пропустит около месяца, сообщает журналистка Фабиана Делла Валле.

До этого 29-летний француз не попал в заявку команды на игру против «Сампдории» (4:2) в 26-м туре Серии А. Из-за новой травмы Погба рискует пропустить около месяца. В связи с этим руководство «старой синьоры» начинает разочаровываться в полузащитнике. Клуб планирует обсудить его будущее в конце сезона.

Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года из «Манчестер Юнайтед». С того момента он провел всего две игры в Серии А, поскольку сразу после трансфера полузащитник получил серьезную травму, из-за которой был вне игры до февраля этого года.