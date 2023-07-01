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Италия

Сегодня, 16:14

«Ювентус» подписал нападающего «Лилля» Веа

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото USA Today Sports
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«Ювентус» объявил о покупке нападающего «Лилля» Тимоти Веа.

Сумма трансфера и срок контракта с 23-летним американцем не уточняются. Ранее сообщалось, что туринский клуб заплатит за футболиста 12 миллионов евро и заключит с игроком долгосрочное соглашение.

Веа выступал за «Лилль» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за команду во всех турнирах.

Тимоти Веа — сын бывшего нападающего «Монако», «ПСЖ», «Милана» и сборной Либерии Джорджа Веа. Веа-старший — единственный в истории африканский футболист-обладатель «Золотого мяча».

Футбол
ФК Лилль
ФК Ювентус
Тимоти Веа
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