Ди Лоренцо о победе над «Лечче»: «Эти три очка помогают нам идти к своей мечте»

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал победу над «Лечче» (2:1) в матче 29-го тура серии А.

«Если и есть какая-то реальная сила у «Наполи», то это команда. Все принимают участие в игре, независимо от того, начинают ли они матч, выходят на замену или остаются на скамейке запасных. Мой гол? Это важный гол, и я посвящаю его своим товарищам по команде. Мы знали, что это будет трудный матч против хорошо организованной команды. Эти три очка помогают нам идти к своей мечте», — приводит слова Ди Лоренцо Football Italia.

После этой победы «Наполи» с 74 очками продолжает лидировать в серии А. Отрыв команды Лучано Спаллетти от «Лацио» увеличился до 19 очков, но римляне еще не сыграли в 29-м туре.