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Италия

Сегодня, 22:32

Зейтуллаев: «У Шомуродова хорошая репутация в Италии»

Мария Гусева
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Экс-полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев поделился мнением о нападающем «Ромы» Эльдоре Шомуродове.

Свой сезон 27-летний узбек начал в римском клубе, зимой перешел в аренду в «Специю», которая вылетела из серии А.

«Думаю, Шомуродову надо хорошо подумать о будущем, — цитирует «РБ Спорт» Зейтуллаева. - Если «Рома» не захочет его оставить, то нужно найти клуб, где он будет играть. Пусть это будет не очень статусная команда, но главное — время на поле. Это мой ему совет. У Эльдора хорошая репутация в Италии. Позитивные отзывы от тренеров, партнеров, болельщиков. Даже среди специалистов, работающих в Серии А, есть люди, которым он очень нравится как нападающий. Конечно, когда вылетаешь с командой в Серию В — это не добавляет преимуществ. Но в любом случае команды из середины таблицы или ближе к концу точно захотят взять его в аренду из «Ромы» на следующий сезон. Там он может себя показать и продолжить карьеру. Какие-то варианты у него точно будут. Может, придется пойти на уступки. Он парень с головой на плечах — думаю, не хочет уходить из Серии А. Да и пока точно не стоит это делать. В условную Россию или одну из азиатских стран после Италии он всегда успеет уехать».

В сезоне-2022/23 Шомуродов провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
ФК Специя
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