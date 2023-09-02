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Италия

Сегодня, 06:40

Жиру повторил достижение Шевченко в «Милане»

Руслан Минаев
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«Милан» на выезде обыграл «Рому» в матче 3-го тура итальянской серии А — 2:1. На 9-й минуте счет открыл Оливье Жиру, реализовавший пенальти.

Таким образом, француз забил уже 4-й гол в чемпионате Италии в трех матчах. Жиру по этому показателю стал лучшим в «Милане» с сезона-2001/02, когда Андрей Шевченко забил 4 гола в первых трех турах серии А.

В следующем туре «Милан» встретится с «Интером» в миланском дерби. Игра пройдет 16 сентября.

Андрей Шевченко
Оливье Жиру
ФК Милан
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
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 Милан 3 3 0 0 8-2 9
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
12
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
13
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
14
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
15
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
16
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
17
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
18
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
19
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
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38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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