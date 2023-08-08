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Италия

Сегодня, 07:36

Моуринью: «Пункт о выкупе Дибалы истек 1 августа и я наконец-то могу спать как младенец»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем команды Пауло Дибале.

«Пункт о выкупе Дибалы истек 1 августа, так что я наконец-то могу спать как младенец. Он один из самых высококлассных игроков, с которыми я когда-либо работал, и для нас он — золото, мы не можем от него отказаться», — приводит слова Моуринью Corriere Dello Sport.

29-летний Дибала выступает за «Рому» с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Пауло Дибала
ФК Рома
Жозе Моуринью
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