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Италия

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Миранчук помог «Аталанте» уничтожить «Фрозиноне»: вышел на 27 минут и порадовал Гасперини

Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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5:0 в Бергамо!
Италия. Серия А. 20-й тур
15 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
5:0
Фрозиноне

В последний месяц «Аталанта» воспряла духом: да, проиграла «Болонье», но зато заработала очки на выезде с «Ромой» и вышла в полуфинал Кубка Италии, выбив «Сассуоло» и «Милан». Кроме того, наконец-то расцвел Алексей Миранчук: российский хавбек великолепно провел четвертьфинал Кубка и заслужил доверие от Джан Пьеро Гасперини — тренер выпустил его в следующих двух матчах с первых минут.

У «Фрозиноне» дела идут несладко: команда на спаде, в двух очках от зоны вылета и с огромными проблемы в атаке. Хотя еще месяц назад банда Ди Франческо уничтожила в гостях «Наполи» — 4:0! Правда, уже в следующей стадии турнира получила четыре безответных гола от «Ювентуса».

«Аталанта» закрыла все вопросы за 15 минут

Главное разочарование первого тайма — Миранчука оставили в запасе. Зато уже на 6-й минуте «Аталанта» заработала пенальти, который Копмайнерс, один из фаворитов Гасперини, спокойно реализовал.

После этого гости посыпались: на 12-й минуте полузащитник Эдерсон удвоил счет — Руджери прострелил во вратарскую, откуда бразилец беспрепятственно подставил ногу. А через минуту Де Кетеларе с линии штрафной пробил под перекладину, и мяч залетел за линию ворот. Это первый случай с апреля 2019-го, когда «Аталанта» забила три гола в стартовые 15 минут. Последний раз такое было с «Болоньей» — тогда за аналогичный временной отрезок бергамаски отметились четырьмя результативными атаками.

После этого «Аталанта» ожидаемо сбавила темп и отказалась от убийственного прессинга, экономя силы, и даже позволила «Фрозиноне» поиграть в футбол. После 15-й минуты у команд паритет по ударам — по пять попыток, но у гостей было три удара в створ. Правда, особой опасности для соперника они не представляли.

Гасперини устроил Миранчук-тайм во второй половине

После перерыва гости выглядели более заряженными, но в основном попытки сократить преимущество упирались в дальние удары. Чтобы раскачать вялую атаку хозяев, на 63-й минуте Гасперини выпустил Миранчука.

На 83-й Алексей повел свою команду в контратаку, которая завершилась четвертым голом «Аталанты»: латераль Хольм получил мяч справа и перевел на противоположный фланг Дзаппакосте, который бриллиантово пробил в дальний угол. Вскоре шанс забить появился и у Миранчука: он получил обратную передачу после забегания в штрафную, но в суматохе защита «Фрозиноне» все-таки выбила мяч.

Буквально через минуту «Аталанта» оформила пятый гол: хозяева подали угловой, и после попадания в штангу классно сыграл Хольм.

Матч завершился безрезультативной подачей углового от Миранчука. Однако эту игру можно записать ему в актив: пять ключевых передач (с отрывом лучший показатель среди всех игроков), один удар и две обводки (тоже лучший результат). Теперь «Аталанта» вместе с «Лацио» разделяет пятое место в серии А, а вот «Фрозиноне» остается на 15-м месте.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
Серия А
1
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Миранчук — гроза «Милана». Заработал решающий пенальти и помог «Аталанте» выйти в полуфинал Кубка Италии