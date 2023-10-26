Тонали отстранили от футбола на 10 месяцев, Фаджоли — на 7. Как развивается итальянский скандал со ставками и чего ждать дальше

Похоже, историю стараются замять.

В середине октября знатный мошенник и уголовник со стажем Фабрицио Корона всколыхнул всю Италию своими откровениями о том, что некоторые известные итальянские футболисты уже пойманы за руку на нелегальных ставках, а многих других вот-вот тоже ждет нечто подобное.

Откровения Короны по части Николо Фаджоли и Сандро Тонали оказались правдой. Первый уже публично во всем раскаялся и получил семь месяцев дисквалификации. При этом «Ювентус» взял своего футболиста на поруки: разрешил тренироваться вместе с командой и не лишил зарплаты. Сандро Тонали, похоже, тоже признался в своих грехах, и ему грозит от 10 до 12 месяцев дисквалификации. Правда, тут все не так мирно: «Ньюкасл». которому игрока «Скуадра адзурры» за огромные деньги продал «Милан», может предъявить итальянскому клубу немало претензий, ведь шустрый Сандро делал свои ставки в бытность игроком россонери.

Николо Дзаньоло. Фото AFP

Третьим громким грешником по версии Короны оказался Николо Дзаньоло из «Ромы», который тоже теперь выступает в Англии, пусть и на правах аренды. Сам Дзаньоло пока все отрицает, но его ждут на допрос в Турине, где еще прошлой весной было открыто дело о нелегальных ставках. Что будет с Дзаньоло, пока непонятно, но наверняка будет известно после его встречи с итальянским правосудием.

На этом официальная реакция итальянских спортивных и государственных властей на откровения Короны ограничивается. Стефан Эль-Шаарави из «Ромы» и Николо Казале из «Лацио» объявили через своих адвокатов, что подают в суд на Корону за клевету: мол, эти спортсмены никогда никакими ставками не занимались. Поляк Залевски из «Ромы» тоже пока категорически отрицает претензии в свой адрес, а среди официально подозреваемых не числится.

Понимаю, для тех, кто потирал руки в ожидании очередного вселенского скандала в Италии, это звучит пока разочаровывающе, но что есть, то есть. Да, сам Корона обещает, что до 15 ноября объявит целую обойму игроков, которые точно замешаны в деле о ставках. Да, итальянская прокуратура вроде бы изъяла у одного из знакомых Короны загадочный файл якобы с фамилиями новых грешников. Да, один бывший профессиональный футболист, которого ловили много лет назад на нелегальных ставках, заявил на днях, что готов поделиться именами знаменитых футболистов из недавнего прошлого, которые грешили вместе с ним. Все это так. Но пока нет официальных доказательств по части массового грехопадения итальянских футболистов, говорить о состоявшемся мегаскандале все-таки рановато.

Фото Global Look Press

Более того, у меня только укрепляется такое ощущение: внутри Италии никто сегодня особо и не заинтересован в том, чтобы новый скандал состоялся. Пресса, которая и в 1980 году, и в 2006-м активно и детально освещала скандальные события, в этот раз ведет себя очень осторожно. Корону с его откровениями поначалу было засветили, но затем быстро задвинули на второй или третий план. Федерация футбола Италии, которая в том же 2006 году постоянно и публично была в центре скандала, на этот раз прячется где-то в кустах. Президент Олимпийского комитета по фамилии Малаго, у которого очень серьезные связи в итальянской политике, отделывается фразами о том, что единичных грешников надо, конечно, наказывать, но не следует делать из этих случаев глобальных выводов обо всех.

Пусть Фабрицио Корона, который в любой момент может отправиться обратно на итальянские нары, уверяет, что готов идти до конца в своем ярком расследовании и не боится тех угроз, которые якобы посыпались в его адрес. Но пока нет уверенности в том, что он сумеет поставить итальянский футбол на колени. Хотя вдруг я ошибаюсь и Фабрицио в итоге войдет в историю кальчо как один из самых знаменитых его разоблачителей?