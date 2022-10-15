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Сегодня, 18:20

Черышев — самый полезный игрок атаки в «Венеции». Но сама команда находится в кризисе

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Денис Черышев (в середине под номером 21) вместе с партнерами по «Венеции».
Фото ФК «Венеция»
«Венеция» — «Фрозиноне».
Фото ФК «Венеция»
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Денис снова забил.

1 октября «Венеция» победила в гостях «Кальяри» со счетом 4:1, а Черышев стал героем матча, выйдя на замену, оформив дубль и сделав голевую передачу. 8 октября Денис вновь вышел на замену — на полчаса против «Бари», а 14 числа был уже в стартовом составе в поединке с «Фрозиноне».

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Дома «Венеция» играет ужасно — ни одной победы в этом сезоне серии В. И оба домашних матча в октябре она на своем поле проиграла. «Бари» обыграл команду Яворчича со счетом 2:1, а «Фрозиноне» — 3:1. После этих двух поражений «Венеция» опустилась практически в зону вылета, а ее тренер Яворчич, которого Черышев спас две недели назад своими голами в ворота «Кальяри», вновь висит на волоске. При этом в следующем туре венецианцам играть в гостях против «Брешии», которая, как и «Бари» с «Фрозиноне», входит в группу лидеров.

Со статистикой у «Венеции» тоже не очень: разница забитых и пропущенных мячей 11-15, в девяти турах у команды пять поражений при двух победах и двух ничьих. Перед началом сезона в клубе мечтали о том, чтобы с ходу вернуться в серию А, но на середину октября задача выглядит куда прозаичнее — не вылететь. Крупная победа имени Черышева, случившаяся в начале месяца на Сардинии, оказалась иллюзорной, а «Бари» и «Фрозиноне» вернули «Венецию» с небес на землю.

Италия: Серия В. 9-й тур
14 окт, 00:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
1:3
Фрозиноне

Да, в обоих домашних матчах в октябре команда Яворчича вроде бы на протяжении длительного времени создавала видимость того, что может бороться с лидерами на равных, однако в обоих случаях в нужный момент соперники дожимали и получали свое. И «Бари», и «Фрозиноне» предстали более цельными и по-хорошему куда более циничными командами. У «Венеции» же пока нет своего лица.

Мало кто из игроков команды по итогам двух последних матчей заслуживает добрых слов, но один из этих героев — Денис Черышев. Выйдя на замену против «Бари», он здорово оживил игру. Не просто так именно после его выхода на поле команда сравняла счет. В матче против «Фрозиноне» Денис появился в стартовом составе и открыл счет в матче в концовке первого тайма. На 68-й минуте у одного из наших героев на ЧМ-2018 была прекрасная возможность сделать счет 2:0, однако он ее, к сожалению, упустил. Спустя две-три минуты после этого Черышев был заменен уже при счете 1:1.

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La Gazzetta dello Sport поставила Денису оценку 6,5 за этот матч. Больше получил только голкипер Яронен — 7.0. Tuttosport также оценил игру Черышева против «Фрозиноне», который, кстати, тренирует чемпион мира-2006 Фабио Гроссо, на 6,5. Лишь один игрок «Венеции» получил больший балл — «семерка» у Дзампано.

В игре против «Фрозиноне» Денис предстал в хорошей форме. Меня удивило, что партнеры достаточно редко при этом искали Черышева на поле, потому как именно через него и шла в основном вся острота в первом тайме. Очевидно, что Денис превосходит практически всех своих партнеров по команде и по технике владения мячом, и по умению быстро принимать решения, и тем более по опыту. Если кто и выглядит сегодня самым полезным игроком «Венеции» в группе атаки, то это как раз наш Черышев. И если его партнеры в ближайших турах наконец-то осознают сей факт, то Денис с их помощью может помочь команде оперативно выбраться из кризиса. В противном случае падение «Венеции» рискует продолжиться.

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