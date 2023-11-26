В Италии готовятся к главной битве осени. «Ювентус» и «Интер» борются за первое место — у кого больше шансов?

Пока соперники обмениваются комплиментами.

Скоро начнется центральный матч не только 13-го тура, но и всей осени серии А: лидеры таблицы «Ювентус» и «Интер» сойдутся в Турине. Миланцы пока лидируют в чемпионате и опережают бьянконери на два очка. Так что их встреча точно будет увлекательным зрелищем.

Ну а накануне состоялся интересный матч в Бергамо, где сошлись четвертая и пятая команды серии А. Хотелось бы назвать этот поединок дерби имени РПЛ, но не получилось. Алексей Миранчук не попал в стартовый состав, что, впрочем, не удивляет. А вот Хвича Кварацхелия провел полный матч и забил гол.

Перспективы Миранчука в Бергамо настолько туманны, что разглядеть что-то конкретное просто нереально. А вот Хвича, который предыдущий матч начал на скамейке запасных, вновь обрел себя при новом наставнике. Похоже, опытный Вальтер Маццарри сумел быстро подобрать ключик к нервной раздевалке «Наполи». Неаполитанцы как минимум не заслуживали поражения в Бергамо, а ошибка голкипера «Аталанты» позволила им одержать важнейшую победу.

Алексей Миранчук и Амаду Данте. Фото AFP

После победы «Наполи» укрепился на четвертом месте, а «Милан», победив дома «Фиорентину», обосновался в трех очках от «Ювентуса». Решающий гол забил с пенальти Тео Эрнандес, но вовсе не он стал главным героем вечера на «Сан-Сиро». Таковым оказался юноша по имени Франческо Камарда. Этот пацан, выйдя на 14 минут, стал самым молодым игроком в истории серии А — в 15 (!) лет, 8 месяцев и 15 дней. У нас еще будет время поговорить о нем в другой раз, а пока напомним, что уже во вторник «Милан» ждет важнейший матч в Лиге чемпионов против «Боруссии».

Нельзя не отметить и еще один эпизод прошедшего игрового дня. «Лацио» неожиданно проиграл «Салернитане», и знаменитый Мауцирио Сарри публично признался, что будет готов подать в отставку в самое ближайшее время, если атмосфера в команде не улучшится. Между тем находящаяся на последнем месте «Салернитана», которую теперь возглавляет Пиппо Индзаги, немного подтянулась к другим аутсайдерам.

Ну а пока 50-летний Филиппо борется со своей «Салернитаной» за выживание, его младший брат бьется сегодня в Турине за право сохранить первое место. 47-летний Симоне подошел к этому поединку с двумя очками преимущества над более опытным Массимилиано Аллегри. Противостояние «Ювентуса» с «Интером» давно называется всеитальянским дерби, так что оно не может быть банальным само по себе. А тут еще очная борьба за лидерство!

Вокруг любого матча «Ювентуса» с «Интером» всегда хватает колорита и дискуссий. В данном же случае на первое место вышло вот что: оба клуба накануне столь важного матча обмениваются не колкостями, а, наоборот, комплиментами. «Интер» уверяет, что фаворитом этого сезона является «Ювентус», у которого больше сил на длинной дистанции из-за неучастия в еврокубках. В «Ювентусе» же отдают на публике предпочтение «Интеру» за то, что у него более солидный бюджет и звездный состав.

Посмотрим, кому принесет в итоге больше пользы такая форма завуалированного давления.