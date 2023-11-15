Смена тренера «Наполи» — сериал: Гарсия был обречен с первого дня, вместо него босс-киномагнат вернул Маццарри

Георгий Кудинов — о турбулентном сезоне «Наполи» после триумфа Спаллетти.

«Аталанта» (в гостях, 25 ноября), «Реал» (в гостях, 29 ноября), «Интер» (дома, 3 декабря), «Ювентус» (в гостях, 8 декабря) — вот такое интересное кино ждет «Наполи» после паузы на матчи национальных сборных. Ну и бонусом — решающая, возможно, игра в групповом турнире Лиги чемпионов, 12 декабря дома с «Брагой». Унылый и потерявшийся француз Руди Гарсия, которого отправил в отставку киномагнат Аурелио Де Лаурентис, передал свой режиссерский пост взбалмошному и донельзя мотивированному итальянцу Вальтеру Маццарри.

62-летний Вальтер — уроженец Тосканы, как и тот самый Лучано Спаллетти, добывший в прошлом сезоне для «Наполи» скудетто и вовремя распрощавшийся на пике любви и популярности с карнавальным Неаполем, который праздновал свой исторический титул три или четыре месяца. Сменивший хорошо нам знакомого Лучано Гарсия был обречен на фиаско с первого дня своего пребывания в команде и в городе: вопрос был только в том, задержится ли Руди до Рождества. В итоге он продержался до середины ноября, хотя Де Лаурентис порывался уволить француза еще месяц назад, решив, что изначально ошибся с выбором. Но с Антонио Конте в октябре договориться не удалось, и Гарсия получил еще один шанс на выживание. Однако недавняя убогая ничья с «Унионом» в Лиге чемпионов и домашнее поражение от «Эмполи» в серии А оказались приговором от эмоционального синьора Аурелио.

В Лиге чемпионов у «Наполи» есть прекрасный шанс выйти из группы, а в серии А команда идет на вполне себе почетном четвертом месте. В иные времена подобное развитие событий считалось бы в Неаполе вполне себе достойным (каковым оно, честно говоря, и является сегодня), но завышенные ожидания города и президента клуба на фоне триумфа прошлого сезона заслоняют объективность. Прошедшим летом «Наполи» покинул не только Спаллетти, но и все его грамотные помощники, включая сильного тренера по физподготовке. А еще из клуба ушел многолетний спортивный директор Кристиан Джунтоли. Бедолага Руди Гарсия не смог сладить ни с раздевалкой команды, которую лихорадит, ни с игрой команды, ни с местными журналистами и тем более болельщиками. Впавший в профессиональное одиночество француз к середине ноября совсем растерялся и закономерно выпал из яркой афиши кинопроекта под названием «Наполи».

Вальтер Маццари. Фото AFP

Теперь на этой афише вновь красуется Маццарри, который пришел в команду в третий раз в своей карьере. Впервые он оказался в ней еще в 1998 году в роли ассистента Ренцо Уливьери. А вот с октября 2009-го по май 2013-го Вальтер уже сам рулил коллективом. Тогда Маццарри выиграл первый для Де Лаурентиса неаполитанский титул — Кубок Италии, а также вывел клуб в Лигу чемпионов. Десять лет назад фамилия Маццарри гремела на всю серию А — не просто так он даже успел поработать на пике своей популярности с «Интером», пусть и без успеха. После были английский «Уотфорд», «Торино» и «Кальяри». В Сардинии Маццарри был уволен в мае 2022 года и до этой недели оставался без работы.

Контракт с Вальтером подписан до конца нынешнего сезона. За это время тренер получит 1 миллион евро. Выбор Де Лаурентиса в пользу Маццарри обусловлен двумя основными факторами: во-первых, тот согласился подписать контракт на короткий срок без опции его продления, во-вторых, Вальтер хорошо знает изнутри «Наполи» и Неаполь. Еще одним претендентом был хорват Игор Тудор, которого некоторые даже поспешили «назначить» новым главным тренером «Наполи».

Фото Reuters

Предсказать, чем закончится эпопея Маццарри, просто невозможно. Пока предполагается, что Де Лаурентис поставил Вальтера лишь до июня 2024 года, чтобы к следующему сезону уговорить-таки Антонио Конте либо сделать ставку на модных Винченцо Итальяно («Фиорентина») или Франческо Фариоли («Ницца»). Сам же Маццарри, который получил уникальный шанс вновь (возможно, в последний раз) всерьез напомнить о себе, уверяет, что мотивирован как никогда и готов вернуть Неаполю искристую команду в стиле Лучано Спаллетти. Ну а нам с вами остается только последить за тем, что у него получится в качестве очередного режиссера неаполитанского сериала под продюсированием Де Лаурентиса.