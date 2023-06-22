Дюков — о детских международных турнирах: «Важно, что мальчишки из разных стран проводили время вместе»

Президент РФС Александр Дюков рассказал об участии детских футбольных команд и академий в международных турнирах.

— В марте «Зенит» принял участие в турнире в Измире. В этом турнире приняли участие все ведущие академии Европы. Только один клуб отказался участвовать в данном турнире. Не буду называть клуб. «Зенит» выступил уверенно, занял первое место, далее в плей-офф проиграл по пенальти. Но важно, что мальчишки из разных стран проводили время вместе, общались. Недавно был проведен турнир в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие две бразильские команды и сербская «Црвена Звезда». В Бразилии был проведен турнир БРИКС. Наша сборная до 17 дет принимала участие в турнире. Состоялся турнир развития в Волгограде. О результатах турнира вы знаете.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.