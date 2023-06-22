Молодежная сборная Германии сыграла вничью с Израилем на чемпионате Европы U21

Молодежные сборные Германии и Израиля сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата Европы U21 — 1:1.

На 3-й минуте встречи немецкий нападающий Юссуфа Мукоко не реализовал пенальти. На 20-й минуте форвард сборной Израиля Дор Турджеман открыл счет в матче. Через 6 минут защитник Янн Биссек сравнял счет.

На 45-й минуте израильский игрок Эден Карцев получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

На 78-й минуте Германия снова не реализовала пенальти, забить не смог Джессик Нганкам.

В другом матче группы С сборная Англии обыграла Чехию — 2:0. Голы забилы Джейкоб Рэмси и Эмил Смит-Роу.

Сборная Англии лидирует в группе С после первого тура, Германия — вторая (1 очко), Израиль — третий (1), Чехия — четвертая (0).

В матче группы D молодежная сборная Норвегии проиграла Швейцарии со счетом 1:2.

В составе победителей забили Дан Ндой (36-я минута) и Кастриот Имери (56-я). За норвежскую команду отличился Эмиль Конрадсен Сейде (19-я).

Швейцария после первого тура занимает первое место в группе D c 3 очками, Норвегия — четвертая (0 очков). Франция и Италия еще не сыграли свой матч на турнире.