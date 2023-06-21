Гуренко ответил, обгонит ли в ближайшее время белорусский футбол российский

Бывший полузащитник «Локомотива» и национальной команды Белоруссии Сергей Гуренко высказался о результатах товарищеского матча между молодежными сборными России и Белоруссии (1:5).

«У России приехали ребята, которые находятся в отпуске, да еще и моложе на год-два. Один ляп вратаря был, в другом моменте защитник споткнулся. Важны официальные матчи, а потом белорусы сыграли 1:1 с Андоррой. Вот это показатель. Поэтому я бы не стал судить по товарищеским матчам», — приводит Legalbet слова Гуренко.

Также он не считает, что белорусский футбол в ближайшее время догонит российский.

«Возможно ли, что белорусский футбол в ближайшее время сократит отставание в уровне от российского или даже превзойдет его из-за отсутствия международных матчей у вторых? Нет! Не сократит ни в коему случае. Белорусский футбол тоже сильно падает, нет материала и подпитки снизу. Для российских футболистов же, наоборот, сейчас должен быть дополнительный стимул, когда меньше иностранцев», — добавил экс-полузащитник.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.