Салтыков покинул состав молодежной сборной России по медицинским причинам

Сегодня, 22:41
Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков по медицинским причинам покинул расположение молодежной сборной России.
Вместо него на товарищеские матчи против молодежной команды Белоруссии и минского «Динамо» был вызван Иван Иванов из «Чертаново-М».
«Никита Салтыков прибыл в расположение молодежной сборной с дискомфортом в коленном суставе, которое появилось во время матча с «Уралом» в рамках РПЛ. Чтобы не рисковать здоровьем футболиста, тренерским и медицинским штабами сборной было принято решение отпустить Салтыкова в расположение клуба для полноценного восстановления и предотвращения потенциальной возможности травматизма», — приводит пресс-служба РФС слова врача молодежной сборной России Ивана Агапова.
Молодежная сборная России сыграет против своих сверстников из национальной команды Белоруссии 15 ноября, а 19-го числа встретится с «Динамо».
В текущем сезоне 19-летний Салтыков провел за «Крылья» 18 матчей во всех турнирах, отметился 4 голами и 4 результативными передачами.