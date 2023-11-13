Салтыков покинул состав молодежной сборной России по медицинским причинам

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков по медицинским причинам покинул расположение молодежной сборной России.

Вместо него на товарищеские матчи против молодежной команды Белоруссии и минского «Динамо» был вызван Иван Иванов из «Чертаново-М».

«Никита Салтыков прибыл в расположение молодежной сборной с дискомфортом в коленном суставе, которое появилось во время матча с «Уралом» в рамках РПЛ. Чтобы не рисковать здоровьем футболиста, тренерским и медицинским штабами сборной было принято решение отпустить Салтыкова в расположение клуба для полноценного восстановления и предотвращения потенциальной возможности травматизма», — приводит пресс-служба РФС слова врача молодежной сборной России Ивана Агапова.

Молодежная сборная России сыграет против своих сверстников из национальной команды Белоруссии 15 ноября, а 19-го числа встретится с «Динамо».

В текущем сезоне 19-летний Салтыков провел за «Крылья» 18 матчей во всех турнирах, отметился 4 голами и 4 результативными передачами.