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Молодежные сборные

28 июня, 23:39

Франция и Швейцария вышли в плей-офф молодежного Евро-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Италия проиграла Норвегии в 3-м туре чемпионата Европы среди молодежных команд — 0:1.

Единственный гол забил нападающий Эрик Ботхейм.

В другом матче группы D Франция обыграла Швейцарию — 4:1. За победителей забили Амин Гуири с пенальти (16-я минута), Брэдли Баркола (65-я), Райан Шерки (76-я) и Максанс Какере (81-я). В составе швейцарцев отличился Дан Ндой (35-я).

Таким образом, в плей-офф турнира из группы D вышли Франция, с первого места (9 очков), и Швейцария (3 очка). Италия с 3 очками заняла третье место, а Норвегия — четвертое (3).

Чемпионат Европы U21. Группа D
28 июн, 21:45. ()
Италия U21
0:1
Норвегия U21
Чемпионат Европы U21. Группа D
28 июн, 21:45. ()
Швейцария U21
1:4
Франция U21
Источник: Чемпионат Европы U21
Сборная Италии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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