Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

28 июня, 23:46

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного Евро-2023

Игнат Заздравин
Корреспондент
Молодежная сборная Франции.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Завершился групповой этап молодежного Евро-2023.

В группе D молодежная сборная Франции разгромила Швейцарию (4:1), а Италия уступила Норвегии (0:1).

Сборная Франции с 9 очками финишировала на первом месте в группе. Швейцария с 3 баллами по дополнительным показателям обошла Норвегию и Италию и заняла вторую строчку.

Таким образом, определились все пары команд, которые сыграют в четвертьфинале турнира:

Грузия — Израиль (1 июля)

Испания — Швейцария (1 июля)

Англия — Португалия (2 июля)

Франция — Украина (2 июля)

Футбол
3
Обсудить
Читайте также
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция и Швейцария вышли в плей-офф молодежного Евро-2023