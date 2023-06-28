Стали известны все четвертьфиналисты молодежного Евро-2023

Завершился групповой этап молодежного Евро-2023.

В группе D молодежная сборная Франции разгромила Швейцарию (4:1), а Италия уступила Норвегии (0:1).

Сборная Франции с 9 очками финишировала на первом месте в группе. Швейцария с 3 баллами по дополнительным показателям обошла Норвегию и Италию и заняла вторую строчку.

Таким образом, определились все пары команд, которые сыграют в четвертьфинале турнира:

Грузия — Израиль (1 июля)

Испания — Швейцария (1 июля)

Англия — Португалия (2 июля)

Франция — Украина (2 июля)