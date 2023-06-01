Защитник «Зенита» Ренан подвергся расистским оскорблениям после удаления в 1/8 финала МЧМ-2023

Защитник «Зенита» Роберт Ренан на своей странице в социальной сети сообщил, что подвергся расистским оскорблениям. Он опубликовал скриншоты полученных сообщений.

19-летний бразилец был удален в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2023 против Туниса. Он получил красную карточку на 45-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу бразильцев.

Сборная Бразилии в меньшинстве одержала победу со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится с Израилем.

Также Ренан после матча опубликовал в соцсети комментарий по матчу: «Всегда сражаться, никогда не убегать, отступать только для того, чтобы набрать обороты, это Бразилия!»