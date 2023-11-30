Трансляция игры «Буде-Глимт» — «Лугано» на сайте «Матч ТВ» начнется в 20.40 мск

«Буде-Глимт» дома в норвежском городе Буде сыграет против швейцарского клуба «Лугано» в матче группы D Лиги конференций 30 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Аспмюра». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Буде-Глимт» — «Лугано» в прямом эфире пройдет на сайте канала «Матч ТВ». Она начнется в 20.40 мск. Следить за ключевыми событиями встречи Лиги конференций можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Буде-Глимт» с семью баллами занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Лугано» — третий с 4 очками. «Лугано» располагается на третьей строчке с 4 баллами.

За «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 40 матчей за норвежскую команду и пропустил 45 голов.

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